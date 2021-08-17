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الخشت ورئيس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات

05:03 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الخشت ورئيس أمناء الجامعة العربية المفتوحة يناقشان سبل التعاون وتبادل الخبرات

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة على فتح آفاق التعاون الدولي مع الجامعات العربية المرموقة، موضحًا أن الوضع الحالي للجامعة يشهد تطورات كبيرة وضعت جامعة القاهرة في سياق جامعات الجيل الرابع.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، بحضور الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور عبدالحي عبيد رئيس جامعة حلوان الأسبق، والدكتور حسام الملاح رئيس جامعة نهضة مصر، ونواب رئيس جامعة القاهرة وعدد من عمداء الكليات ومدير مركز التعليم المدمج بالجامعة، وذلك لمناقشة التعاون بين الجامعتين وتبادل الخبرات.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى أن اللقاء ناقش سبل تعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة القاهرة والجامعة العربية المفتوحة، بما في ذلك تبادل الطلاب والأساتذة والاستفادة من تجارب الآخرين باعتبارها إحدى مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية .

من جانبه،عبر الأمير عبد العزيز بن طلال بن عبد العزيز رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة، عن سعادته بتواجده بجامعة القاهرة، معتبرًا أنها فرصة كبرى للتعاون في عدد من المجالات التعليمية والبحثية وتبادل الأساتذة والطلاب.

وأشاد بتاريخ جامعة القاهرة ودورها في التعليم والبحث العلمي وبما حققته من انجازات كبرى.

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة الجامعة العربية الجامعات العربية

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