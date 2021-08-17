شعراوي يتابع إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة لـ 14 محافظة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، في بيان صادر عنها، إن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تلقى تقريرا من القطاعات المعنية بالوزارة حول إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل في 14 محافظة.

وتشمل المحافظات: البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، القاهرة، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، المنوفية، سوهاج، الفيوم، البحيرة، الشرقية، الدقهلية.

وجرت عملية التسليم على مدار الأسبوع الجاري بالتنسيق والتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسئولي المحافظات من مقر الشركة المسئولة عن تجهيز تلك السيارات.

و أشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن تسليم الدفعة الثالثة من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط برعاية رئيس مجلس الوزراء بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن حيث تم تسليم الدفعة الأولى والثانية المكونة من 17 سيارة على 13 محافظة.

وأكد وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور في تقنيات التحول الرقمي ورفع كفاءة العنصر البشري الذي يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.

وأوضح شعراوي، أن سيارات الخدمة المتنقلة التي تتسلمها المحافظات ستبدأ العمل في بعض القرى والمدن والمراكز المختلفة وفقاً لخطة وضعتها المحافظات حيث سيتم الإعلان كل أسبوع عن الجدول الزمني لأماكن تواجد تلك السيارات في مدن المحافظة، مشيرا إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن مع وجود مراقبة تلفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل بالإضافة إلى كافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من (أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين)، كما تم تزويدها بأمهر العاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي، أنه نظرا للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات ومنعا لتكدس المواطنين راغبى الحصول على الخدمات نظرا لإجراءات الدولة فيما يخص فيروس كورونا فقد حرصت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمعات السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكافة الإمكانيات الحديثة لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار شعراوي، إلى حرص الحكومة على تطوير أداء الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المراكز المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، لافتا إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقوم بتأدية حوالي 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشاد وزير التنمية المحلية بفريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق عمل الشركة المصرية العالمية للسيارات الذي نفذ تصميم سيارات الخدمات المتنقلة بهذا الشكل المشرف.