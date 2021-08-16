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تحصيل حقوق الدولة.. رئيس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 76 كنيسة ومبنى (قائمة أسماء)

12:45 م الإثنين 16 أغسطس 2021
تحصيل حقوق الدولة.. رئيس الوزراء يوافق على توفيق أوضاع 76 كنيسة ومبنى (قائمة أسماء)

د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:​

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا برقم 30 لسنة 2021 بشأن توفيق أوضاع عدد من الكنائس.

ونصت المادة الأولى من القرار المنشور في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الاثنين، على أن: توفق أوضاع 27 كنيسة و49 مبنى بإجمالي 76 كنيسة ومبنى والمقدم بشانها طلبات دراسة توفيق أوضاع من الممثلين القانونيين عن الكنائس المعتمدة.

ونصت المادة الثانية على أن تستكمل الطائفة المختصة اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني المبينة بالجدول خلال مدة 4 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

كما نصت المادة الثالثة على أن تلتزم الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو استيفاء واستئداء حقوق الدولة إن وجدت، للمباني والكنائس المذكورة طبقا للقوانين والإجراءات المقررة في هذا الشأن.

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مصطفى مدبولي رئيس الوزراء توفيق أوضاع كنائس الحماية المدنية للكنائس

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