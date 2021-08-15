"دفاع الشيوخ": المصريون بالخارج هم خط الدفاع الأول عن مصر

كتب- مينا غالي:

قال الفريق أسامة الجندي، نائب رئيس حزب حماة وطن ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، إن المصريين بالخارج هم خط الدفاع الأول في كل بلد يعيشون فيه بمختلف أنحاء العالم، ورأيت بنفسي حب وانتماء المصريين بالخارج لبلدهم؛ فهناك انتماء وولاء لأرض وتراب الوطن.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للكيانات المصرية بالخارج، بالقاهرة، اليوم الأحد، والذي تنظمه وزارة الهجرة، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ومشاركة نحو 400 مشارك من رؤساء الهيئات وأعضاء البرلمان، و33 كيانًا مصريًّا بالخارج من 18 دولة حول العالم.

وأضاف الجندي أنه منذ توليه مهام رئاسة لجنة الدفاع والأمن القومي حرص على التواصل الدائم مع وزارة الهجرة والاهتمام بشؤون وقضايا الجاليات المصرية بالخارج.

وأوضح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ أنه لا يخفى علينا تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية عام 2014؛ وهو ما واجهته الدولة للحفاظ على أبنائها ووضعت خطة محكمة تعتمد على توفير فرص عمل بديلة عن طريق المشروعات القومية التي كان لها بالغ الأثر بشهادة العالم في القضاء على أزمة الهجرة غير الشرعية.

وأكد الجندي أننا نعيش الآن في بلد الأمن والأمان رغم ما يحيط بنا من أزمات أمنية بالدول المحيطة؛ لكننا استطعنا رغم ذلك تحقيق معدلات نمو اقتصادي يشهد لها العالم.

ونوه رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ بضرورة تعديل قانون الهجرة 111 لسنة 1982، لمواكبة التطورات التي شهدها العالم، مؤكدًا أن الجمهورية الجديدة للمصريين جميعًا في الداخل والخارج، ولدينا الآن فرصة كبيرة للنهوض ببلدنا وتحقيق تنمية حقيقية وكبيرة.

وأشاد الجندي بدور وزيرة الهجرة في غرس روح الوطنية لدى أبناء الجاليات في الخارج، منوهًا بأنه شارك منذ أيام في لقاء جمع بين شباب المصريين الدارسين في الخارج، من خلال "المركز المصري للحوار لشباب الدارسين في الخارج" الذي يمثل نقلة نوعية، لذلك يجب أن ندعوا أبناءنا للتسجيل في هذه المنصة.

ودعا الجندي أبناء مصر في الداخل والخارج للوقوف جنبًا إلى جنب لدعم بلدنا لنصل بها إلى مصاف الدول المتقدمة والنهوض بهذا الوطن العظيم.

وبدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة السابقة لملتقى الكيانات المصرية بالخارج، ويناقش المؤتمر العديد من المحاور المهمة مع وزارات ومؤسسات الدولة؛ للاستماع إلى آراء ومقترحات ممثلي الكيانات والمصريين بالخارج، تزامنًا مع الإنجازات التي تشهدها مصر في مختلف المجالات، وإعلان الرئيس السيسي انطلاق الجمهورية الجديدة.