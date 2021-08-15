الكهرباء: 2,4 مليار جنيه لتطوير شبكات التوزيع بأسيوط من 2014 حتى الآن

كتب- محمد صلاح:

ذكرت الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء تأتي لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعة في أنماط الاستهلاك.

وبحسب بيان، ففي نطاق محافظة اسيوط والتى يبلغ عدد المشتركين الحالي بها حوالى (1.1) مليون مشترك، تم خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2021 تنفيذ أعمال توسع واحلال لتطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء، حيث تم تنفيذ عدة خطط ومشروعات شملت توسعات وعمليات إحلال وتجديد في شبكة التوزيع بالمحافظة بإجمالي استثمارات تصل إلى حوالي 1 مليار جنيه خلال الفترة تم من خلالها أعمال توسعية بإنشاء عدد(13) لوحة توزيع جهد متوسط وتنفيذ 432 كم خطوط هوائية جهد متوسط وتنفيذ 597 كم كابلات جهد متوسط وتوسع في شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 752 كم خطوط وكابلات جهد منخفض إضافة إلى 156 محول جديد، كما تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد وذلك بإحلال بشبكة الجهد المتوسط بتنفيذ 275 كم خطوط وكابلات جهد متوسط وإحلال شبكة الجهد المنخفض بتنفيذ 1652 كم خطوط وكابلات جهد منخفض وإحلال عدد (4) لوحة توزيع جهد متوسط إضافة إلى تنفيذ سلسلة إحلال محولات شملت 1426 محول.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتنفيذ المشروعات المخططة في مبادرة "حياة كريمة" والتي أطلقها للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وزيادة معدلات التنمية في القرى الأكثر احتياجاً بمحافظة أسيوط، تم إدراج عدد ( 149 ) قرية بعدد (6) مراكز (أبوتيج – الفتح – أبنوب – ديروط – منفلوط – صدفا – ساحل سليم) بالمرحله الأولى من المبادرة.

وحول المشروعات القومية والمشروعات المنفذة للغير، قامت الشركة بدراسة وتنفيذ التغذية الكهربية للمشروعات القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمصانع والري وغيره بالمحافظة، والتي تسهم في تنمية المجتمع وتحقيق حياه أفضل للمواطن، وبلغت قيمة ما تم تنفيذه من المشروعات المنفذة للغير بمحافظة أسيوط خلال الفترة حوالي ( 1.4 ) مليار جنيه فعلى سبيل المثال لا الحصر توصيل التغذية الكهربائية لعدد ( 126) عمارة سكنية وتوصيل التغذية الكهربائية لعدد (22) محطة صرف صحة بالمحافظة وتوصيل التغذية الكهربائية لمشروع تطوير إشارات السكه الحديد.

وفيما يتعلق بمجال خدمة العملاء، تم الالتزام ببرنامج القراءة الموحد وتصوير قراءة العداد لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة كافة حقوق المواطن لمراقبة استهلاكه والقضاء تماماً على الشكوى من عشوائية القراءة وتجهيز جميع مراكز خدمة العملاء بأحدث الأجهزة وتفعيل المنصة الإليكترونية لخدمات الكهرباء.

وفي هذا الإطار أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على رفع مستوى الخدمة والشبكة الكهربائية، وشدد على أهمية استقرار التغذية الكهربائية وإصلاح كل الأعطال الطارئة في جميع المناطق.

كما أكد الوزير على ضرورة الإهتمام برفع مستوى الأداء في القطاعات والإدارات المختلفة بالشركات، وشدد شاكر أيضاً على الاهتمام بتفعيل كل الآليات الخاصة بدقة القراءات والتأكيد على تفعيل برنامج القراءة الموحد، وتكثيف الجهود في التفتيش لمواجهة سرقات التيار الكهربائي.