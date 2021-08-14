السيسي: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول"

(مصراوي):

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة لا تنفذ أي مشروع بدون تخطيط أو مراجعة دقيقة لكافة أوجهه ومتطلباته.

وأضاف الرئيس خلال إفطار الأسرة المصرية، اليوم السبت: "الدولة مش هتعمل حاجة إلا زي ما الكتاب بيقول، دي طريقتنا، بس أنتو لازم تصبروا علينا، وساعات لما نوفر الفرصة، نتحرك ونتقدم".

وأوضح: "الـ15 منطقة جديدة اللي انا عايز أعلمها دول هيتكلفوا حوالي 15 مليار جنيه"، ليرد اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، أن رقم التكلفة سيكون أكثر من ذلك، ليرد الرئيس السيسي: "أنا عايزها ببلاش".