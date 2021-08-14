مطار القاهرة: سفر ووصول 353 رحلة نقلت 45 ألف راكب السبت

كتب- محمد عبيد:

شهد مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، سفر ووصول 26 ألف راكب، على 353 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر مطلعة في المطار، إن صالات المطار شهدت وصول 176 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 20 ألف راكب، وسفر 177 رحلة إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، قلت على متنها حوالي 25 ألف راكب، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.