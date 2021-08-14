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الاثنين.. السياحة تشارك في الدورة الـ 16 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

04:24 م السبت 14 أغسطس 2021
الاثنين.. السياحة تشارك في الدورة الـ 16 لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب

كتب- يوسف عفيفي

أعلنت وزارة السياحة والآثار، المشاركة في الدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، الذي سيتم انعقاده خلال الفترة من ١٦ إلى ٣٠ أغسطس ٢٠٢١. بحسب بيان صجفي.

وقالت الدكتورة نجوى متولي مدير عام الإدارة العامة للنشر العلمي بالمجلس الأعلى للآثار، إن الجناح المخصص للوزارة سوف يعرض عدد من الكتب والدوريات العلمية من إصدارات المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلى عرض للنماذج الفنية والمستنسخات الأثرية التي تبرز جمال الفن المصري وجهد وحرفية العاملين والفنيين في تنفيذ تلك القطع الفنية بدقة فائقة.

وأشارت نجوى، إلى أن الكتب والإصدارات تتنوع في شتى مجالات علم الآثار والتاريخ المصري القديم، مثل مختارات من علم الترميم والآثار المصرية القديمة والآثار والمنشآت الإسلامية والقبطية، والتاريخ والآثار في العصر اليوناني الروماني، كما تشمل المعروضات أطلس المواقع الأثرية لكثير من المحافظات من بينها الأقصر وسوهاج.

جدير بالذكر، أن معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة المصرية للكتاب واتحاد الناشرين المصريين والعرب.

وشاركت وزارة السياحة والآثار، من قبل في هذا المعرض في دورته الخامسة عشرة، حيث نجح المعرض في احتلال مكانه على قائمة المعارض العربية والدولية.

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معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب مكتبة الإسكندرية السياحة وزارة السياحة والآثار

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