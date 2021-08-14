"إسكان النواب": السيسي يقهر التحديات لإزالة العشوائيات وهزيمة الفقر وإنجاح الجمهورية الجديدة

كتب- نشأت علي:

أشاد عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وسعيه المستمر لافتتاح أكبر قدر من المشروعات التنموية والسكنية، التي تستهدف الارتقاء بأحوال المواطنين المعيشية، ضمن فلسفة الرئيس لضمان حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، في بيان له اليوم السبت، أن حديث الرئيس اليوم اتسم بالصراحة المعتادة، وحالة المكاشفة التي تضع الحقائق أمام أعين الجميع، سعيًا لحلول ناجزة ومغايرة لمشكلات تراكمت على البلاد طوال العقود الماضية، موضحًا أن الرئيس السيسي قد كشف عن حجم النجاحات التي حققتها الدولة في التعامل مع ملف الإسكان، وطريقة تكثيف الجهود لدى الحكومة لتطوير حياة المصريين بوتيرة عمل لا تتوقف، وتتناسب مع الجمهورية الجديدة.

وأشار النائب إلى أن فلسفة العمل التي ينطلق منها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما ظهرت في تصريحاته اليوم، توضح أنه يقهر كل التحديات بهدف إزالة العشوائيات وهزيمة الفقر والجهل، وإحداث نقلة نوعية في المقابل بمشروعات خدمية واقتصادية وتنموية وسكنية، تستهدف في النهاية بناء "إنسان مصري" قادر على التعامل مع معطيات المستقبل وإنجاح الجمهورية الجديدة وزيادة مكتسباتها.

ولفت النائب إلى أن الإعلان عن أن شركة العاصمة الإدارية بإمكانها أن تقدم قوائم مالية بـ100 مليار جنيه كأموال سائلة بالبنوك، هو أمر يترك آثارًا إيجابية غير مسبوقة على الاقتصاد المصري، ويسهم بشكل حقيقي في إعادة بناء وصياغة إمكانات الدولة على أساس قوي وناجح.

واستطرد النائب: حديث الرئيس السيسي اليوم حمل رسائل طمأنة للمصريين بخصوص أمور حيوية تتعلق بالدعم ومستقبل المشروعات التنموية في البلاد، وهو ما يثبت أن البلاد قد تمكنت بفضل توجيهات الرئيس من إحداث تحولات جذرية في قطاع الإسكان، وهو القطاع الذي شهد قرارات وخططًا وإجراءات مستمرة للتطوير العمراني بجميع محافظات مصر، وأن الرئيس السيسي قد وضع المصريين نصب عينيه حينما أطلق مبادرة "سكن كل المصريين" بتقديم وحدات تناسب جميع المواطنين، وهو ما نجني ثماره ومكتسباته اليوم.

وتوقع رئيس لجنة الإسكان أن تواصل الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي افتتاح وتدشين وإطلاق مشروعات سكنية توفر حياة كريمة خالية من العشوائيات والفقر بالنسبة إلى المواطنين، وأن القيادة السياسية ستكون قادرة على الدوام على إحداث طفرة غير مسبوقة في القطاعات التنموية الحيوية في البلاد عمومًا، وقطاع الإسكان في مصر خصوصًا.

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