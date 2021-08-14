وزير الإسكان: افتتاح 4 مدن جديدة بإجمالي 67 ألف وحدة سكنية

كتب- محمد عبد الناصر:

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إننا نفتتح اليوم 4 مدن بإجمالي 67 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي وسكن مصر ودار مصر وجنة.

وأضاف الجزار، خلال افتتاح الرئيس السيسي، اليوم السبت، عددًا من المشروعات السكنية المتنوعة بمدينة بدر، أن الوزارة لها جهود في تنمية قطاع شرق القاهرة في 10 مدن جديدة؛ 6 منها قائمة و4 مدن جديدة من الجيل الرابع، وحجم الإنفاق عليها بلغ 111 مليار جنيه؛ منها 97 مليار جنيه على 6 مدن قائمة، والمدن الأربع الأخرى تم إنفاق 14 مليار جنيه عليها.

وأشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أن العمل لا يتركز على منطقة واحدة فقط أو أماكن لا يرغب المواطن في السكن بها؛ لكننا نطرح الإعلانات التي يتقدم لها المواطنون، ويتم بناء على العرض والطلب، لافتًا إلى أن 47% من الإسكان الذي يتم توفيره حاليًّا هو الإسكان الاجتماعي والسكن البديل، الذي يتركز في إقليم القاهرة الكبرى؛ لأنه أكبر عدد من المناطق خطورة والمناطق العشوائية فيها.

وأشار الجزار إلى أن مدينة مثل الفيوم الجديدة منذ قرار إنشائها عام 1990 أنفق عليها مليار ونصف المليار، ولكن مدينة مثل هضبة أسيوط وتجمع ناصر، خلال 4 سنوات أنفق عليها 3.9 مليون جنيه، وما تم في 3 سنوات ضعف ما تم إنفاقه في 30 سنة.