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القوى العاملة: صرف 3.2 مليون جنيه منحة لعمالة غير منتظمة بالسويس

01:38 م السبت 14 أغسطس 2021
القوى العاملة: صرف 3.2 مليون جنيه منحة لعمالة غير منتظمة بالسويس

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس، 418 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 23 شاباً من ذوي القدرات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتم تسجيل 696 باحثا عن عمل، منهم 18 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير، إلى أنه في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة، تم صرف منحا للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بلغت 10 آلاف جنيه لـ 4 عمال من المسجلين بالإدارة، وتم البدء في صرف منحتي عيد الفطر وعيد الأضحى المبارك لـ 3348 عاملاً مسجلاً بإجمالي 3 ملايين و 256 ألفاً و500 جنيه، فضلاً عن استخراج 700 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يوليو الماضي- إلى أن المديرية تلقت في مجال علاقات العمل 74 شكوى فردية، تم تسوية 19 شكوى منها ودياً، وتحويل شكوتين منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى ما زالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 174 منشأة، وتم تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة، والقيام بـ 4 حملات تفتيش شامل، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على منشأتين في مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير محضرين للمنشآت المخالفة، وتم عقد لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي، وتم منح ترخيص لمنشأة واحدة.

محمد سعفان وزير القوى العاملة السويس العمالة غير المنتظمة

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