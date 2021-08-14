لن نسمح بالعشوائيات مهما كلفنا الأمر.. مدبولي يكشف عن استراتيجية السيسي بشأن ملف الإسكان

كتب- مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحادثة الشهيرة بـ"صخرة الدويقة" التي راح فيها ضحايا، وكانت عناوين الصحف في هذا الوقت، حيث أشار إلى بعض المقتطفات من الصحف عام 2010، بأنه رغم مخاطر العشوائيات، فإن العشوائيات ستظل حتى القرن الـ21، وبعض الصحف قالت إن الكارثة لم تنتهِ بعد.

وأضاف مدبولي، في كلمته خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات السكنية بمدينة بدر، اليوم السبت، أنه منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم وضع هدف محوري؛ وهو "أننا لن نسمح باستمرار وبقاء هذه النوعية من السكن ومعاناة أهالينا الموجودين في هذه المناطق، ولا بد من وجود حل لهذه المشكلة مهما كلفنا الأمر".

وأوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية اشتغلت على حل هذه المشكلة من منطلق أن الحق في السكن الكريم واحد من أهم حقوق الإنسان، وكلمة حقوق الإنسان هنا لا بد أن نضع لها أكثر من خط؛ لأن حقوق الإنسان تضم محاور كثيرة جدًّا؛ وعلى رأسها جودة حياة المواطن لكي يعيش في منطقة لائقة وكريمة.

وقال مدبولي إنه عندما بدأنا العمل في المناطق غير الآمنة والتي تمثل 357 منطقة، وجدنا أن التكلفة الفعلية لتطوير هذه المناطق مقدرة بـ63 مليار جنيه، مؤكدًا أنه لا بد من إزالة المنازل الموجودة بهذه المناطق لحالتها السيئة، فضلًا عن الأسواق العشوائية التابعة لها؛ حيث اقتحمنا هذه المشكلة التي كانت موجودة في كل المدن .

ولفت رئيس الوزراء إلى أن الدولة خصصت وأنفقت في هذه الفترة أكثر من 425 مليار جنيه؛ حتى نغير وجه مصر في هذه المناطق غير الآدمية بكل ما تعنيه الكلمة، موضحًا أن المناطق غير الآمنة كانت منتشرة في كل محافظات الجمهورية، والقاهرة هي أكثر المدن انتشارًا لهذه المناطق العشوائية، وكان المنهج الأساسي لنا هو تطوير هذه المناطق تطويرًا كاملًا، لتوفير كل الخدمات مع السكن اللائق للمواطن المصري.