​​"أجواء أقل سخونة".. الأرصاد: استقرار الطقس واستمرار الرطوبة المرتفعة

كتب– أسامة علي:

قال الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف شاهين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الأجواء مستقرة بشكل كبير، مؤكدًا أن درجات الحرارة حول المعدلات وإن كان هناك ارتفاع من درجتين إلى 3 درجات في بعض الأحيان.

وأوضح مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأجواء خلال هذه الفترة تعتبر أقل من الموجة التي شهدتها البلاد في بداية أغسطس الجاري.

ولفت شاهين إلى أن لا تزال هناك ارتفاع في نسبة الرطوبة، مؤكدًا أن شهر أغسطس من أكثر الشهور التي ترتفع فيها نسبة الرطوبة بنسبة كبيرة.