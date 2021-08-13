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بث مباشر.. مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

11:27 م الجمعة 13 أغسطس 2021
بث مباشر.. مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

لقاح أسترازينيكا

كتب - أحمد جمعة:

تسلمت مصر مساء الجمعة، شحنة جديدة تضم 1766400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتعمل مبادرة "كوفاكس" العالمية التي يقودها "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" ( CEPI ) و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI) و"منظمة الصحة العالمية"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم.

لقاح أسترازينيكا فيروس كورونا كوفيد 19 وزارة الصحة هالة زايد منظمة الصحة العالمية

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