بث مباشر.. مصر تتسلم شحنة جديدة من لقاح "أسترازينيكا"

كتب - أحمد جمعة:

تسلمت مصر مساء الجمعة، شحنة جديدة تضم 1766400 جرعة من لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 عبر مبادرة "كوفاكس" العالمية.

وتعمل مبادرة "كوفاكس" العالمية التي يقودها "تحالف ابتكارات التأهب الوبائي" ( CEPI ) و"التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (GAVI) و"منظمة الصحة العالمية"، بالتعاون مع الهيئات الحكومية ومصنعي اللقاحات على تسريع وتيرة تطوير اللقاحات المضادة لكوفيد-19 وإنتاجها وتوزيعها بأسلوب عادل في جميع أنحاء العالم.