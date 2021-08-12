وضع الإفتاء على خريطة المؤسسات الكبرى.. نقيب الأشراف يهنئ شوقي علام بتجديد تعيينه مفتيا للجمهورية

كتب - محمود مصطفى:

هنأ السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، بتجديد ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي به، مفتيًا للديار المصرية، لمدة عام اعتبار من الـ 12 من أغسطس الجاري.

ووجه نقيب الأشراف، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مد خدمة الدكتور شوقي علام، مؤكدا أن قرار الرئيس يدل على مدى عنايته بالمؤسسات الدينية المصرية، وسعيه الدائم إلى دفع مسيرة النجاح ودعمها؛ من أجل محاربة الفكر المتطرف وجماعات الإرهاب.

وقال نقيب السادة الأشراف، في بيان له، الخميس، إن دار الإفتاء تحت قيادة الدكتور شوقي علام تسير بخطى ثابتة، وتعمل جنبا إلى جنب مع مؤسسات الدولة الوطنية، للحفاظ على عقول الشباب من الأفكار المتطرفة، وتفنيد فكر الجماعات الإرهابية، بجانب إصدار الأحكام الشرعية المعاصرة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى الدور الرائد الذي تتميز به دار الإفتاء نحو التواجد الكبير في المحافل الدولية والعربية والإسلامية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الكبرى، بجانب العمل المتسارع على استغلال أدوات التواصل الاجتماعى من أجل التواصل مع المسلمين حول العالم بكافة اللغات.

ودعا نقيب الأشراف، بالتوفيق للدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية في استكمال مهمته نحو الحفاظ على عقول الشباب وتجديد الخطاب الدينى ومساعدة الدولة المصرية في قضية التجديد، التي دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أكثر من خمس سنوات.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًّا، الخميس، بتجديد تعيين الدكتور شوقي إبراهيم عبدالكريم علام، مفتيًا لجمهورية مصر العربية، اعتبارا من الـ 12 أغسطس الجاري، لمدة عام، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.