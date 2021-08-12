التموين: صرف 65% من مقررات شهر أغسطس حتى الآن

كتب- محمد سامي:

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إن شركات المجمعات الاستهلاكية أعلنت انتظام صرف السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية.

وأضافت وزارة التموين أن "المجمعات الاستهلاكية" صرفت ما يقرب من 65% من مقررات شهر أغسطس الجاري، بجانب طرح السلع في منافذ المجمعات الاستهلاكية أولًا بأول للمواطنين؛ بواقع 50 جنيهًا لكل مواطن مقيد على بطاقات التموين حتى 4 أفراد، و25 جنيهًا بداية من الفرد الرابع.

وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية القرار رقم 24 لسنة 2021؛ بشأن القواعد الجديدة لصرف السلع التموينية على بطاقات التموين، اعتبارًا من (الأحد) الأول من أغسطس.

وتضمن القرار صرف كيلو أرز للبطاقة التموينية التي عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يكون عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، بدلًا من الاكتفاء بصرف كيلو واحد أرز لكل بطاقة دون النظر إلى عدد أفراد الأسرة المقيدة بالبطاقة.

وتضمن صرف زجاجة زيت 800 مللي جرام أو 1 كيلوجرام، وبحد أقصى 4 زجاجات زيت طعام على البطاقة، و2 كيلو سكر لكل مواطن مقيد على بطاقة التموين من قيمة الدعم المخصص للمواطن، وهو 50 جنيهًا لكل فرد شهريًّا.