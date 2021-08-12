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مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بجامعة المنصورة الجديدة استعدادا لتدشين أول عام دراسي

11:31 ص الخميس 12 أغسطس 2021
مسئولو "الإسكان" يتفقدون سير العمل بجامعة المنصورة الجديدة استعدادا لتدشين أول عام دراسي

جامعة المنصورة

كتب- أحمد مسعد:

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، مشروع جامعة المنصورة الجديدة بمدينة المنصورة الجديدة؛ استعداداً لتدشين أول عام دراسي، يرافقه مسئولو الجهاز والمشروعات، والشركات المنفذة، وذلك في إطار متابعة سير العمل وإزالة أي عقبات، طبقاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال التشطيبات النهائية للمعامل وقاعات الدراسة بكلية المعاملات القانونية الدولية، بجانب الأعمال الجاري تنفيذها بالكليات الأخرى التي تضمها الجامعة، كما تفقدوا أعمال تنسيق الموقع العام من زراعة وإنترلوك وطبقة أسفلت وأعمدة كهربائية للمشروع.

وأشار رجب إلى أن جامعة المنصورة الجديدة تقع على مساحة 127 فدانا، وتضم 14 كلية، وجارٍ الاستعداد لاستقبال الطلاب في العام الجديد في 8 كليات تشمل 23 برنامجاً تضم 10 مجالات علمية، موضحاً أن التخصصات التي ستبدأ الدراسة بها في البرامج المختلفة بكلية المعاملات القانونية الدولية وكلية العلوم الهندسية وكلية هندسة الحاسوب وكلية علوم الحاسوب وكلية العلوم الأساسية وكلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية علوم الصيدلة، حيث من المقرر أن تتم الدراسة في عدد من المجالات والبرامج الحديثة، التي تتواكب مع سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وشدد رئيس الجهاز - خلال الجولة - على الشركات المنفذة لمباني الكليات المختلفة بالجامعة بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدمة منها والمعتمدة للانتهاء من المشروعات، وكذا الكفاءة والجودة في تنفيذ الأعمال، مؤكداً مواصلة الجهود المبذولة من العاملين بالجهاز واستمرار متابعة العمل خلال أيام الإجازات لسرعة الانتهاء من تنفيذ جميع الكليات بالجامعة في المواعيد المحددة.

جامعة المنصورة جهاز مدينة دمياط الجديدة مدينة المنصورة الجديدة عاصم الجزار

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