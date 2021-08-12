القوى العاملة: استكمال حصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعوينات في الوادي الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة تقوم حاليًا باستكمال حصر العمالة غير المنتظمة علي أرض الواقع، وتسجيلها واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة واستخراج بطاقات قومية جديدة بالمهنة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالعمالة غير المنتظمة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وقال وزير القوي العاملة - في بيان اليوم /الخميس/ - إنه في هذا الإطار تستكمل مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد عمليات الحصر المستمرة للعمالة غير المنتظمة بالمشروعات الحالية في المحافظة ، حيث قامت بتشكيل حملة للقيام بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة بشركة أوراسكوم للإنشاءات بشرق العوينات والتي تقوم بتنفيذ مشروع ثلاجة تخزين بطاطس بالمحافظة لـ 360 عاملا ، واستخراج شهادات قياس مستوى المهارة مجاناً ، تمهيدا لتسجيلهم بمنظومة قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية .

من جهته، أشار مدير المديرية أحمد حسين طليب إلى أن عملية التسجيل والحصر تتم بالتعاون مع المحافظة والجهات المعنية، لتغيير مهن العاملين إلى مهن العمالة غير المنتظمة التي يعملون بها على أرض الواقع، تحت إشراف مهندسي تلك المشروعات وحسب درجة مهارة كل عامل، وتتحمل حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بالمديرية تكلفة استخراج شهادات قياس مستوى المهارة لهؤلاء العاملين، فضلا عن استمرار عمليات التسجيل في باقي الشركات والمشروعات على أرض المحافظة.

وأضاف أن عملية التسجيل والحصر تتم تحت رعاية محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط ، ونائب المحافظ حنان مجدي .