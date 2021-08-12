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الأحد المقبل.. ختام برنامج "سفراء الأيدي الناطقة" بمكتبة الإسكندرية

12:03 ص الخميس 12 أغسطس 2021
الأحد المقبل.. ختام برنامج "سفراء الأيدي الناطقة" بمكتبة الإسكندرية

مكتبة الإسكندرية

كتب- مصراوي:

تستضيف مكتبة الإسكندرية يوم الأحد المقبل، حفل ختام برنامج "سفراء الأيدي الناطقة"، الذي نظمته المكتبة في نسخته الأولى بالتعاون مع مؤسسة (هانس زايدل الألمانية - مكتب مصر)، واستمرت فعالياته على مدى شهر.

ويأتي البرنامج في إطار اهتمام مكتبة الإسكندرية بتشجيع ذوي الهمم والسعي إلى بناء قدراتهم، وهو برنامج تدريبي لتطوير المهارات وتأهيل الطلبة وحديثي التخرج من سن 18- 28 سنة من الصم وضعاف السمع إلى سوق العمل.

وتضمن البرنامج مجموعة من ورش العمل لتنمية المهارات الحياتية والوظيفية، ومحاضرات تفاعلية حول اكتشاف الذات وكيفية تخطيط ورسم الأهداف الذكية، ومعرفة احتياجات سوق العمل، وأيضًا كيفية بناء علاقات عمل فعالة، بالإضافة إلى ورش عمل لتنمية مهارات البحث في شبكة الإنترنت، وتطبيق تقنيات الجيل الثاني من الإنترنت؛ وتطبيق التكنولوجيا في المهارات اللوجستية والإدارية.

وسيتم خلال الحفل الختامي تكريم المشاركين في البرنامج ومقدمي ورش العمل.. ويشارك بالحفل بعض الشباب من الصم وضعاف السمع في تقديم عرض عن أهدافهم وما تم تحقيقه من تطور في مهاراتهم الحياتية وتطور وعيهم باحتياجات سوق العمل خلال البرنامج، كما يشمل أيضا عرض بانتوميم وأغنية تُقدم بلغة الإشارة.

مكتبة الإسكندرية برنامج سفراء الأيدي الناطقة سوق العمل

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