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وكيل "خطة النواب": اللجنة جاهزة لإقرار الدعم النقدي على رغيف الخبز

11:18 م الثلاثاء 10 أغسطس 2021
وكيل "خطة النواب": اللجنة جاهزة لإقرار الدعم النقدي على رغيف الخبز

منظومة دعم الخبز

القاهرة - مصراوي:
قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك قاعدة بيانات تقوم بها الأجهزة الرقابية في الدولة منذ 3 سنوات من أجل تحديد مستحقي الدعم بشكل صحيح، مشير إلى انتهاء الأجهزة الرقابية من تنفيذ نحو 95% منها.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، أن الدولة حريصة على إيصال الدعم لمستحقيه، وهناك 50% من الدعم مهدر بشكل واضح، مؤكداً أن التحول من الدعم العيني إلى النقدي سيقضى على التلاعب في المنظومة.

وأشار "عمر" إلى أن الدعم العيني لا يصل إلى مستحقي الدعم بل يُسرق نصفه من خلال التلاعب في وزن العيش المقرر وصوله للمواطن، فضلاً عن بيع "العيش الناشف".

وبسؤاله عن متابعة اللجنة لبحث تصريحات القيادة السياسية عن إمكانية تحريك سعر رغيف الخبز، قال إن النواب في إجازة برلمانية ولا يجاوز الانعقاد إلا بطلب من رئيس المجلس.

وأضاف: أن اللجنة جاهزة لتطبيق الدعم النقدي على رغيف الخبز في أي وقت.

دعم الخبز الدعم النقدي خطة النواب مجلس النواب

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