بالإنفوجراف والفيديو.. إصدار جديد يستعرض جهود القطاع الزراعي بالمحافظات أسبوعيًّا

كتب - مصراوي:

أعلن مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، عن إصداره الجديد باسم "الزراعة في كل مصر"، بالإنفوجراف والفيديو، والذي يصدر الثلاثاء من كل أسبوع، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة أسبوعيًّا.

وجاء العدد الأول من الإصدار الجديد ليوضح ما تم من جهود وأنشطة بمديريات الزراعة خلال الفترة من 3 إلى 9 أغسطس الجاري.

وعقد اجتماع في القليوبية بمديرية الزراعة؛ لمناقشة ملفات بعض المواطنين راغبي الحصول على تراخيص إحلال و تجديد أو إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية، وذلك بحضور وكلاء وزارات الري والإسكان والطرق والصحة والطب البيطري والأملاك وجهاز تحسين الأراضي بالقليوبية.

وعقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للري بالمحافظة، مؤتمرًا مشتركًا؛ للتوعية بأهمية التحول من الري التقليدي إلى الري الحديث، كما تواصل المديرية وإداراتها المختلفة، حملات المرور على الزراعات الحقلية والحقول الإرشادية، ومتابعتها.

وتواصل مديرية الزراعة بكفر الشيخ حملات المرور والمتابعة؛ للوقوف على حالة المحاصيل المنزرعة، ومتابعة حالة الأسمدة بالجمعيات الزراعية، وكذلك تم عقد اجتماع موسع بمديرية الزراعة بالدقهلية؛ لمناقشة الانتهاء من تسليم كارت الفلاح بالجمعيات الزراعية والانتهاء من الحصر ورفعه على المنظومة، فضلًا عن مناقشة عدد من الموضوعات؛ على رأسها: الزراعة التعاقدية واستغلال الأصول وتحقيق أقصى استفادة منها، وتواصل مديرية الزراعة بالبحيرة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد، خلال حملات مكثفة بكل المراكز.

وتواصل مديرية الزراعة في الإسكندرية حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالتها في المهد؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مناطق: أول المنتزه، برج العرب، المعمورة، وتم عقد اجتماع لمتابعة الأداء الخاص بمنظومة كارت الفلاح بالإسكندرية، وحث الحائزين على التوجه للبنك الزراعي المصري لاستلام الكروت الخاصة بهم.

وتم تنفيذ حملة للمرور على الحقول الإرشادية لمحصولي الأرز والقطن ضمن فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن للموسم الزراعي، بمناطق الاستصلاح وشباب الخريجين، وسهل الطينة، للوقوف على حالة المحصول، ونشر التوصيات العلمية الحديثة، كما تم بالتنسيق بين المديرية، والمجلس القومي للسكان وديوان محافظة بورسعيد ومديرية الشباب والرياضة، تنفيذ ندوة حول تصحيح المفاهيم البيئية وظاهرة التغير المناخي وأثره على الزراعات المختلفة.

وأعلنت مديرية الزراعة بدمياط استمرار متابعة شكاوى المواطنين على البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، ضمن حساب وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي؛ حيث بلغ معدل الإنجاز 100%، كما تم المرور على عدد من الجمعيات الزراعية بنواحي مركز كفر سعد، والتي من المقرر إنشاء مجمع خدمات زراعية بها، في إطار تنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري (المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك المرور على الزراعات القائمة على نظم الري الحديث بنواحي المحافظة، كما شارك مدير مديرية الزراعة في أعمال مجلس كلية الزراعة بجامعة دمياط، وذلك في إطار التعاون والتنسيق المشترك بين المديرية والكلية لخدمة القطاع الزراعي بالمحافظة.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم افتتاح موسم توريد وتسويق محصول دوار الشمس الزيتي، وأعلنت استمرار حملات التصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ للحفاظ على الرقعة الزراعية، وذلك في خمسة مراكز على مستوى المحافظة هي: طامية، الفيوم، سنهور القبلية، أطسا، سنورس، كما تستمر مديرية الزراعة بالمحافظة في عقد سلسلة الندوات التوعوية بحضور ممثلي مديرية الري والبنك الزراعي، لتوعية المزارعين بأهمية التحول لنظم الري الحديث، كما تم توقيع عقود شراء القطن بين جمعية تسويق المحاصيل الزراعية بالفيوم والجمعية المشتركة.

وتواصل مديرية الزراعة ببني سويف حملاتها لإزالة التعدي على الأراضي الزراعية، والتصدي لها في المهد بمركزي: الواسطى، أهناسيا، وتواصل مديرية الزراعة بالمنيا حملات التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة أية حالات في المهد قبل تفاقمها، حفاظًا على الرقعة الزراعية، في مركزَي: سمالوط ومغاغة.

وأعلنت مديرية الزراعة بأسيوط تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمكافحة بالمديرية بالاشتراك مع الإدارة الزراعية لمركز أبنوب لفحص شكوى أحد المزارعين، وتم اتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لعلاج مشكلة المزارع.

وأعلنت محافظة الوادي الجديد بدء موسم حصاد التمور بالمحافظة، وهو المحصول الذي تشتهر به المحافظة، ويعد هو المحصول الاستراتيجي بها.

يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع؛ لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة.