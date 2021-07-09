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فضائل العشر الأوائل.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان - بث مباشر

11:50 ص الجمعة 09 يوليه 2021
فضائل العشر الأوائل.. شعائر صلاة الجمعة بمسجد نور الإيمان بالعاشر من رمضان - بث مباشر

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، بمسجد نور الإيمان بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وحددت وزارة الأوقاف، خطبة الجمعة، بعنوان فضائل العشر ومفهوم العمل الصالح، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتها في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

ودعت وزارة الأوقاف، الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي:

صلاة الجمعة عشر ذي الحجة مختار جمعة وزير الأوقاف الشرقية

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