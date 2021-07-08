محافظ القاهرة يفتتح حديقتي البازيليك وكفر الدوار بعد تطويرهما

كتب- محمد نصار:

افتتح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أعمال تطوير ورفع كفاءة حديقتى البازيليك وكفر الدوار ( الأهرام ) بمصر الجديدة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة تحرص على زيادة المساحات الخضراء والحدائق بالعاصمة باعتباها متنفسًا للأهالى .

كما إلتقى محافظ القاهرة بعدد من المواطنين الذين ابدوا سعادة كبيرة بتطوير الحديقتين واستعادة مكان للتنزه وزيادة المساحة الخضراء .

والحديقتان تبلغ مساحتهما ما يقارب ٩٠٠٠ م٢ وتقعان بحى مصر الجديدة بالقرب من كنيسة البازليك وقامت الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة برفع كفاءتهما بعد أن عانتا من الاهمال مدة طويلة .

وأشار اللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة إلى أن حديقة الأهرام تقع على مساحة ٥٢٠٠ م٢ ويحدها شوارع كفر الدوار وعثمان بن عفان ونزيه خليفة ، وقد تمت أعمال رفع كفاءة و تطوير الأسوار الحديدية والابواب و المشايات والمقاعد و النافورة المتواجدة في مدخل الحديقة الرئيسى ، كما تم تدعيم المسطحات الخضراء بحوالي 2500 متر نجيلة و أعمال زراعة وأحواض تجميلية وتضم حوالي ١٥٠٠ زهرة ومايقرب من ١٢ ألف شجيرة تجميلية ، كما تم إضافة أعمدة إنارة ووحدات إضاءة متنوعه .

أما حديقة البازيليك فتقع على مساحة ٣٨٠٠ متر مربع ويحدها شوارع الأهرام ونزيه خليفة وحفيظة الالفية و قد تم تزويدها بحوالي ٨٠٠٠ شجيرة تجميلية و ١٠٠٠ زهرة ايفوربيا وما يقارب ٦٠٠ متر نجيلة ، كما تم رفع كفاءة البرجولات و المقاعد والمشايات والأسوار الحديدية و الباب الرئيسى ، إلى جانب أعمال الدهانات وإضافة أعمدة ووحدات إضاءة متنوعه .

شهد الافتتاح م. ابراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء إيهاب الشرشابى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة و العميد حسن صفوت رئيس حى مصر الجديدة واللواء خالد عقل رئيس حى النزهة وعدد من قيادات المحافظة وهيئة النظافة.