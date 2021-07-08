Masrawy logo white

حدث في 8 ساعات| قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة وتحذير جديد من الأرصاد

07:43 م الخميس 08 يوليه 2021
حدث في 8 ساعات| قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة وتحذير جديد من الأرصاد

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ، ووزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي معرض الكتاب وزيرة الصحة هالة زايد القوات المسلحة سد النهضة الطقس مايا مرسي مترو الأنفاق

الخبر التالى:

مصر للطيران تستقبل نائب رئيس "الإياتا" لإقليم أفريقيا والشرق الأوسط

الأخبار المتعلقة

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:حار رطب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا