حدث في 8 ساعات| قطع وضعف المياه عن 6 مناطق كبرى بالقاهرة وتحذير جديد من الأرصاد

كتب- أحمد مسعد:

شهدت مصر، اليوم الخميس، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها افتتاح الرئيس السيسي للمؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التعاون الإسلامي الخاص بالمرأة، والأرصاد تحذر من ارتفاع درجة الحرارة ، ووزير الدفاع: قادرون على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: