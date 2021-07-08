تصل لـ 44.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المحسوسة حتى الأربعاء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 9 يوليو حتى الأربعاء 14 يوليو 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الخميس، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقعة في الظل بقيمة من 2 لـ 4 درجات.

وأشارت الهيئة، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وتابعت: تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

واختتمت: تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:​