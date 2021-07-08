Masrawy logo white

تصل لـ 44.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المحسوسة حتى الأربعاء

01:49 م الخميس 08 يوليه 2021
تصل لـ 44.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المحسوسة حتى الأربعاء

كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعاتها لحالة الطقس خلال الفترة من الجمعة 9 يوليو حتى الأربعاء 14 يوليو 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها، الخميس، إنه يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأضافت: ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بالحرارة عن المتوقعة في الظل بقيمة من 2 لـ 4 درجات.

وأشارت الهيئة، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

وتابعت: تتكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

واختتمت: تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسب الرطوبة ليلا.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على النحو التالي:​

212582236_173943431442752_8034277374705228911_n

درجات الحرارة الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية الرطوبة

الخبر التالى:

الأمم المتحدة تختار برنامج تنمية صعيد مصر ضمن أفضل ممارسات تحقيق التنمية المستدامة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
161

إصابات اليوم

26

وفيات اليوم

798

متعافون اليوم

282582

إجمالي الإصابات

16332

إجمالي الوفيات

216217

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا