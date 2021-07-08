55 مليون دينار.. قرار جمهوري بالموافقة على قرض كويتي لتمويل منظومة مياه صرف بحر البقر
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا رقم 76 لسنة 2021 بالموافقة على اتفاقية قرض ثان بمبلغ 55 مليون دينار كويتي بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية المعدلة لاتفاقيتي القرض الأول والقرض الإضافي الموقعتين بينهما بتاريخي 12 يوليو 2018 و8 ديسمبر2018؛ لتمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، الموقعة في الكويت بتاريخ 23 نوفمبر 2020.
نشر القرار في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.
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