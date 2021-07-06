​بدرجات الحرارة المحسوسة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة من الأربعاء 7 يوليو 2021 إلى الاثنين 12 يوليو 2021.

وأضافت الهيئة، أنه من المقرر أن يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية شديد الحرارة رطب على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وتابعت الهيئة، ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، كما أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأكدت الهيئة وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.

وسجلت درجات الحرارة على القاهرة 36 والمحسوسة 38، والسواحل الشمالية 30 درجة والمحسوسة 33، جنوب سيناء 36 والمحسوسة 40 إلى 41 درجة، جنوب الصعيد 43 إلى 41 درجة والمحسوسة 45 إلى 42..