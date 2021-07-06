غير مسموح بالتدخل.. وزير الكهرباء لمصراوي: التعيينات وتغيير القيادات "شأن داخلي"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه يتابع ما يتم اتخاذه من إجراءات للتعامل مع مشكلة توقف "الشحن الموحد" التي تعرض لها البرنامج على مدار الفترات الماضية، قائلًا: "هناك مشكلة في السوفت وير" الخاص بالبرنامج.

وأكد وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه لا بد من الاعتراف بالمشكلة؛ وهذا أمر طبيعي ووارد تمامًا، ونحن نعمل على قدم وساق لإنهاء كل التفاصيل المتعلقة ببرنامج الشحن الموحد.

ونوه شاكر بأنه سيتم عقد مؤتمر صحفي قريبًا لاستعراض وشرح استراتيجية الوزارة في التعامل مع الهيدروجين الأخضر خلال الفترة المقبلة، وإنجازات الحكومة في مجال الكهرباء بوجه خاص، قائلًا: "الهيدروجين الأخضر حاجة سهلة وعادية جدًّا".

وشدد وزير الكهرباء على أنه لن يسمح لأي شخص بالحديث أو التدخل في استراتيجية عمل الوزارة خاصة في ما يتعلق بالتعيينات الجديدة، أو ما يتردد من أخبار عن إجراء حركة تغييرات مرتقبة ببعض القيادات ورؤساء مجالس إدارات الشركات المختلفة.

وقال وزير الكهرباء في ما يتعلق بموقف استمرار تلقي طلبات التحول من نظام الممارسة إلى تركيب عدادات كودية: "إحنا ادّينا أكثر من ثلاث مهلات ومش هنفضل ندادي في الناس.. لا بد أن يسارعوا بتقنين أوضاعهم".

وأكد شاكر أنه في ما يتعلق بما أثاره أعضاء مجلس النواب من وقف التعيينات بقطاع الكهرباء "ماحدش له دعوة بملف التعيينات نهائيًّا.. وهذا الأمر لن أقبل الحديث فيه؛ لأنه خاص بنا ونحن من نقرر وفقًا للاحتياجات"، مع التأكيد أننا مسؤولون في المقام الأول عن حل أية مشكلات متعلقة التيار الكهربائي من حيث الاستقرار والجودة، وهذا حق لأي مواطن.

اعترف وزير الكهرباء، بشأن شكاوى تأخر معاينات الكهرباء الخاصة ببعض المواطنين بمختلف شركات التوزيع، بأن هناك تأخرًا في المعاينات وجار العمل على حلها من خلال المتابعة الدورية؛ إلا أن لابد أن نعلم أن هناك أعدادًا هائلة في الإقبال على تركيب العدادات المختلفة.