3 مناطق جديدة.. الزراعة: إطلاق منظومة كارت الفلاح في جميع المحافظات

كتب- مصراوي:

عقد السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح الأراضي اجتماعا مع فريق عمل الوزارة المسئول عن كارت الفلاح بحضور المهندس على المنوفي رئيس هيئة المساحة المصرية وبعض قيادات الهيئة المسئولين عن المنظومة.

وبحسب بيان، تم استعراض آخر تطورات المحافظات التي لم يتم إطلاق فيها الخدمة ونسب التطابق.

وبعد التأكد من تحقق النسبة المطلوبة بأكثر من ٨٥٪ أعطى وزير الزراعة تعليماته بإطلاق المنظومة في محافظتي الإسكندرية والسويس وأيضا منطقة النوبارية، وبذلك يكون قد تم إطلاق المنظومة في كل إنحاء الجمهورية.

وقال القصير، إن لكارت الفلاح إيجابيات عديدة تتمثل في وصول الدعم إلى مستحقيه وتوفير قاعدة بيانات عن القطاع الزراعي تساعد في اتخاذ القرار ورسم السياسات الزراعية، وسيدعم المزارعين ومنظومة التحول الرقمي،

وأكد على أهمية الاستمرار في التنسيق مع هيئه المساحة والشركة التي تدير المنظومة من خلال وزارة الإنتاج الحربي لتعظيم الاستفادة من البيانات والتقارير والتطوير المستمر لها، لما يضمن تعظيم كفاءه استخدام البيانات مع وضع آليات لضمان استمرارية واستدامة المنظومة بعد إطلاقها وأيضا آليات التشغيل بما يحقق أهدافها

تمشيا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي وربط قطاع الزراعة بمصر الرقمية.