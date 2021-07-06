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65 جنيهًا للكيلو.. "التموين" تطرح آلاف رؤوس الخراف الحية استعدادًا لعيد الأضحى

01:21 م الثلاثاء 06 يوليه 2021
65 جنيهًا للكيلو.. "التموين" تطرح آلاف رؤوس الخراف الحية استعدادًا لعيد الأضحى

أسعار اللحوم

كتب- محمد سامي:

أعلن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح 39 شادرًا على مستوى الجمهورية؛ لبيع الخراف الحية بسعر 65 جنيهًا للكيلو القائم، وسيتم طرح 10 آلاف رأس من الخراف الحية على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزراة للإعلان عن خطة الوزارة قبل عيد الأضحي المبارك، وطرح منتجات إضافية من اللحوم لتلبية احتياجات المواطنين من هذه السلع طوال أيام عيد الأضحى.

علي المصيلحي وزير التموين عيد الأضحى اللحوم

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