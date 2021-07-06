في 14 خطوة.. كيف تتأكد من صحة فاتورة استهلاك "الكهرباء"؟

كتب- محمد صلاح:

تكثف شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من استعداداتها لإصدار فواتير شهر يوليو الجاري بالزيادات الجديدة المرتقب بدء تحصيلها أول أغسطس المقبل.

وفي التقرير التالي يقدم "مصراوي" شرحًا مبسط للخانات الموجودة في فاتورة الكهرباء الشهرية، حتى يتمكن أي مواطن من قراءة الفاتورة بشكل سليم والتأكد من صحتها ودقتها..

أولًا: خانة رسوم النظافة

طبقًا للقانون رقم 10 لسنة 2005 يتحمل المستهلك قيمة جمع القمامة من منزله.

ثانيًا: خانة حاليًا

وهي الخانة التي تحمل آخر قراءة لعداد الكهرباء عند إصدار الفاتورة.

ثالثًا: خانة سابقة

وهي الخانة التي تحمل القراءة الخاصة باستهلاك الشهر السابق.

رابعًا: خانة الاستهلاك

وهي الخانة التي توضح عدد الكيلو وات ساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

خامسًا: خانة قيمة الاستهلاك

توضح تكلفة عدد الكيلو وات في الساعة التي تم استهلاكها خلال الشهر الصادر عنه فاتورة الاستهلاك.

سادسًا: خانة رسوم

يوجد بها قيمة الرسوم المستحقة على الفاتورة.

سابعًا: خانة تسويات ورسوم

توضح قيمة المبالغ المالية التي تم تسويتها بين المستهلك وشركة الكهرباء.

ثامنًا: خانة الإجمالي

تشمل المبلغ الإجمالي المطلوب من المستهلك سداده بعد إضافة الرسوم والتسويات والأقساط.

تاسعًا: خانة رقم اللوحة

رقم العداد المملوك المستهلك لإثبات أن القراءة والقيمة الموجودة بالفاتورة خاصة بهذا العداد.

عاشرًا: خانة تاريخ الإصدار

وهي توضح تاريخ إصدار الفاتورة وعن أي شهر صدرت.

11: خانة منطقة

تحمل رقم المنطقة التابع لها المستهلك.

12: خانة إدارة

تحمل رقم الإدارة التابع لها المستهلك.

13: خانة رصيد أقساط

يتم إضافة المبالغ المالية التي يتم تقسيطها المستهلك سواء كانت فواتير متأخرة أو أخرى.

14: خانة المطلوب سداده

القيمة النهائية المطلوب سدادها بعد إضافة الأقساط والرسوم والتسويات.