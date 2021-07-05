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"التموين" تحسم طلبات استيراد القمح اليوم

04:42 م الإثنين 05 يوليه 2021
"التموين" تحسم طلبات استيراد القمح اليوم

القمح

كتب- محمد سامي:

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية، في بيان لها اليوم الأحد، إنها ستعقد جلسة فض المظاريف الخاصة بمناقصة استيراد القمح، على أن يكون الشحن بعد الاتفاق مع الجهة المصدرة من 1 إلى 15 سبتمبر المقبل.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، قد أعلنت عن مناقصة لاستيراد القمح، وحددت أنواع الأقماح التي ترغب في شرائها؛ وهي (القمح الأمريكي الشتوي الأبيض الناعم، والقمح الأمريكي الشتوي الأحمر الناعم أو القمح الأمريكي الصلب، أو القمح الكندي الناعم).

القمح استيراد القمح الهيئة العامة للسلع التموينية جلسة فض المظاريف وزارة التموين

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