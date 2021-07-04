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من اليوم.. بدء تطبيق منظومة البناء الجديدة بجميع المدن وفتح الباب لإصدار التراخيص

10:46 ص الأحد 04 يوليه 2021
من اليوم.. بدء تطبيق منظومة البناء الجديدة بجميع المدن وفتح الباب لإصدار التراخيص

منظومة البناء الجديدة

كتب- محمد نصار:

تبدأ المراكز التكنولوجية بالمحافظات من صباح اليوم الأحد تطبيق ادمنظوخة البناء الجديدة، وتلقي طلبات التراخيص من المواطنين.

كان من المقرر- وفق قرار رئيس الوزراء- تعميم منظومة البناء الجديدة على مدن المحافظات اعتبارا من الخميس الماضي، لكن إجازة ثورة 30 يونيو والإجازة الأسبوعية الدائمة يومي الجمعة والسبت أجّلتا تطبيق المنظومة إلى اليوم الأحد.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه سيتم بداية من اليوم الأحد تعميم منظومة البناء والتراخيص الجديدة على جميع المدن بالمحافظات المصرية.

وأضاف قاسم، لمصراوي، أن ذلك يأتي تطبيقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن تكون الفترة التجريبية لتطبيق الاشتراطات الجديدة من 1 مايو 2021 والتعميم على مدن المحافظات بدءا من 1 يوليو 2021.

منظومة البناء الجديد التراخيص مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية

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