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السيسي يطلع على عينات جديدة من البنكنوت تصدر نوفمبر المقبل

05:34 م السبت 31 يوليه 2021
السيسي يطلع على عينات جديدة من البنكنوت تصدر نوفمبر المقبل

الرئيس عبدالفتاح السيسي

(مصراوي):

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود البنك المركزي في إطار النشاط الاقتصادي والتنموي من خلال منظومة العمل المصرفي والنقدي.

وأشار عامر إلى ما تم من خطوات لإنشاء المطبعة الجديدة للبنك المركزي، بالتنسيق مع مركز الوثائق المؤمنة بشأن توفير المواد الخام المتطورة وفق أحدث المعايير العالمية لأوراق النقد، حيث اطلع الرئيس على عينات من البنكنوت الجديد الذي سيتم إصداره في مطلع شهر نوفمبر المقبل.
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الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مصطفى مدبولي مجلس الوزراء طارق عامر البنك المركزي

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