Masrawy logo white

​لن تقل عن 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام على القاهرة والوجه البحري

10:00 ص السبت 31 يوليه 2021
​لن تقل عن 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام على القاهرة والوجه البحري

طقس شديد الحرارة

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك على مدار الـ6 أيام المقبلة من السبت و حتى الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوج من (4:2) درجات، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تنشط الرياح على بعض المناطق من السـواحل على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:

السبت 31 يوليو:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 39 محسوسة 41
السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36
جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42
شمال الصعيد: عظمى 40 محسوسة 42
جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43

الأحد 1 أغسطس:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42
السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37
جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42
شمال الصعيد: عظمى 41 محسوسة 43
جنوب الصعيد: عظمى 43 محسوسة 44

الاثنين 2 أغسطس:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42
السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37
جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43
شمال الصعيد: عظمى 41 محسوسة 43
جنوب الصعيد: عظمى 43 محسوسة 44

الثلاثاء 3 أغسطس:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42
السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37
جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43
شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44
جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

الأربعاء 4 أغسطس:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 41 محسوسة 43
السواحل الشمالية: عظمى 35 محسوسة 38
جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43
شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44
جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

الخميس 5 أغسطس:
القاهرة والوجه البحري: عظمى 42 محسوسة 44
السواحل الشمالية: عظمى 35 محسوسة 38
جنوب سيناء: عظمى 41 محسوسة 44
شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44
جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

طقس شديد الحرارة هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية شبورة مائية ارتفاع نسبة الرطوبة

الخبر التالى:

"كورونا" في 24 ساعة| 4 حالات وفاة بمصر.. وموجة جديدة من الوباء في الصين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
42

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

284170

إجمالي الإصابات

16514

إجمالي الوفيات

229167

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا