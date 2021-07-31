​لن تقل عن 42.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 6 أيام على القاهرة والوجه البحري

كتب– أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، وذلك على مدار الـ6 أيام المقبلة من السبت و حتى الخميس.

وقالت هيئة الأرصاد، إن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوج من (4:2) درجات، مؤكدة أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت إلى وجود شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

تنشط الرياح على بعض المناطق من السـواحل على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع المقبل:

السبت 31 يوليو:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 39 محسوسة 41

السواحل الشمالية: عظمى 33 محسوسة 36

جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42

شمال الصعيد: عظمى 40 محسوسة 42

جنوب الصعيد: عظمى 42 محسوسة 43

الأحد 1 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42

السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37

جنوب سيناء: عظمى 39 محسوسة 42

شمال الصعيد: عظمى 41 محسوسة 43

جنوب الصعيد: عظمى 43 محسوسة 44

الاثنين 2 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42

السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37

جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43

شمال الصعيد: عظمى 41 محسوسة 43

جنوب الصعيد: عظمى 43 محسوسة 44

الثلاثاء 3 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 40 محسوسة 42

السواحل الشمالية: عظمى 34 محسوسة 37

جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43

شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44

جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

الأربعاء 4 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 41 محسوسة 43

السواحل الشمالية: عظمى 35 محسوسة 38

جنوب سيناء: عظمى 40 محسوسة 43

شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44

جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

الخميس 5 أغسطس:

القاهرة والوجه البحري: عظمى 42 محسوسة 44

السواحل الشمالية: عظمى 35 محسوسة 38

جنوب سيناء: عظمى 41 محسوسة 44

شمال الصعيد: عظمى 42 محسوسة 44

جنوب الصعيد: عظمى 44 محسوسة 45

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