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رئيس "القومي للترجمة": خصم 50% على إصدارات المركز بمناسبة معرض الكتاب

07:36 م السبت 03 يوليه 2021
رئيس "القومي للترجمة": خصم 50% على إصدارات المركز بمناسبة معرض الكتاب

القومي للترجمة في معرض الكتاب

(مصراوي):

قالت الدكتور كرمة سامي رئيس المركز القومي للترجمة: إن العناوين الأكثر مبيعًا في جناح المركز خلال أول يومين من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 52 هي "الوالدية ودعم السلوك الإيجابي، نهب الفقراء، وقائع ثورة الموريسكيين، حياة الإسكندر، اليوم الأخير لأدولف هتلر، اليهود في الامبراطورية العثمانية، تاريخ أوروبا في العصر الحديث، هيرودوت يتحدث عن مصر، من الشاطئ الآخر لطه حسين، والعقيدة والشريعة في الإسلام".

وأضافت: "المركز يقدم خصومات تصل إلى 50% لعدد من شرائح الزائرين للجناح مثل طلاب الجامعات الحكومية، وأعضاء نقابات الأطباء، الصحفيون، أعضاء اتحاد الكتاب ونادي القصة، ذوي الاحتياجات الخاصة، الباحثون الأكاديميون، أعضاء القضاء والجيش والشرطة، والعاملون باتحاد الإذاعة والتلفزيون".

وأضافت: "هناك خصم لكل رواد المعرض يصل إلى 25% على نسخة واحدة فقط من أي عنوان".

المركز القومي للترجمة معرض الكتاب معرض القاهرة للكتاب

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