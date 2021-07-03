10 خطوات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة وخفض استهلاك "الكهرباء"

كتب- محمد صلاح:

شهدت معظم المناطق على مستوى الجمهورية، على مدار الأيام الماضية، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة؛ مما أدى إلى ارتفاع وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يترتب عليه ارتفاع فاتورة الكهرباء.

وحرصًا من "مصراوي" على توعية المواطنين بالطرق السليمة والصحيحة لخفض استهلاك الطاقة الكهربائية؛ حتى لا ينتج عنه زيادة أعباء جديدة عليهم؛ خصوصًا مع بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء المختلفة؛ يجب اتباع الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الحصول على كفاءة عالية للكهرباء في ارتفاع درجات الحرارة، والتي من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء بالثلاجة؛ وهي كالآتي:

1 - عدم تكرار فتح باب الثلاجة طوال اليوم؛ لتجنب زيادة معدلات استهلاك الكهرباء وارتفاع قيمة الفاتورة.

2 - شراء الأجهزة الأعلى كفاءة (اقرأ بطاقة كفاءة الطاقة على الثلاجة).

3 - ترك مسافة خلف الثلاجات من 10- 15 سم لزيادة مجال التهوية لأنابيب التبريد والضاغط؛ مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء، وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

4 - الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات؛ للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن إلى داخل الثلاجة.

5 - وضع الثلاجة في مكان بارد بالمطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

6 - عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد، وذلك قبل وضعه في الثلاجة؛ حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

7 - ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، ونحو (-18 إلى –20) درجة مئوية للفريزر يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

8- الحرص على تنظيف المكثف والمبخر وموتور الثلاجة مرة أو مرتين في السنة على الأقل.

9- غلق الأبواب والنوافذ لمنع تسريب الهواء عند تشغيل التكييف وتظليل الغرفة بإسدال الستائر قبل تشغيل التكييف، وضبط درجة الحرارة بحيث لا تقل عن 25 درجة مئوية.

10 - عدم استخدام التكييف عندما تكون درجة حرارة الجو مناسبة في حدود 25 درجة مئوية.

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الارتفاع في درجة الحرارة على مختلف المناطق اليوم.

وقالت الهيئة، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك: "تشهد البلاد ارتفاعا شديدا في درجة الحرارة، ومن المتوقع أن تسجل القاهرة اليوم 40 درجة.

ورد أحد المتابعين مشككا في صحة هذه الدرجة، لترد الأرصاد: "دي درجة الحرارة المقيسة، أما درجة الحرارة المحسوسة فمتوقع أن تكون 45 درجة".

وتشهد مصر ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، منذ نحو 5 أيام، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.