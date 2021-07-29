صور وفيديو.. خطوات حجز تذاكر القطارات عبر تطبيق الهاتف المحمول

كتب- مينا غالي:

أعلنت وزارة النقل خطوات حجز تذاكر القطارات عن طريق الإصدار الجديد لتطبيق الهاتف المحمول ENR mobile application، مشيرة إلى أن التطبيق متاح بجميع القنوات المختلفة (google play- app store- app gallery)، وذلك تحت اسم قطارات مصر حجز واستعلام (باللغة العربية).

وبحسب فيديو نشرته وزارة النقل، فإن المستخدم يقوم بالتسجيل كمستخدم جديد، ثم يقوم بإنشاء حساب جديد، موضحة أنه في شاشة تسجيل الدخول يمكن تغيير كلمة السر في حالة نسيانها وذلك بالضغط على عبارة "نسيت كلمة المرور".

أما الشاشة الرئيسية فإنها توفر إمكانية تغيير لغة العرض (عربي- إنجليزي)، والاطلاع على سياسة الخصوصية، والاطلاع على الشروط والاحكام، وتسجيل الخروج.

وأشارت الوزارة إلى أن أيقونة "استعلام" توفر خدمة الاستعلام عن القطارات (مواعيد- مقاعد متاحة- أسعار)، وعند اختيار الاستعلام، يتم تحديد قناة بيع الاستعلام (الإنترنت- شباك التذاكر)، ويتم تحديد بيانات الاستعلام وهي: "محطة الوصول- وقت السفر- تاريخ السفر)، ثم يتم اختيار محطة القيام ومحطة الوصول من خلال قائمة المحطات ثم يتم اختيار التاريخ من شاشة اختيار التاريخ.

وذكر الفيديو، أن شاشة نتائج الاستعلام تتضمن رقم القطار/ نوع القطار/ تاريخ ووقت القيام والوصول/ أسعار التذاكر/ المقاعد المتاحة، مع إتاحة الذهاب من الاستعلام لوظيفة الحجز، وذلك بالضغط على درجة السفر كما هو موضح بالفيديو.

وعند اختيار درجة السفر من الاستعلام، يتم عرض الشروط والأحكام الخاصة بحجز التذكرة والسفر بها ويجب على الراكب الموافقة على ما جاء لاستكمال عملية الحجز.

وعقب ذلك يقوم المستخدم بتحديد عدد المسافرين وإدخال بيانات المسافرين، ثم العودة للشاشة الرئيسية لاستخدام أيقونة "الحجز"، وداخلها يتم تحديد محطتي القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة وعدد المقاعد.

يتم بعد ذلك عرض شاشة بيانات المسافر – الحجز، حيث يتم إدخال أسماء المسافرين بالرقم القومي والضغط على دفع وحجز، ثم يقوم البرنامج بتحويل المستخدم إلى البنك للقيام بعملية الدفع.

وفي شاشة الدفع- الحجز، يقوم الراكب باختيار نوع وسيلة السداد ومن ثم الشروع في إدخال بيانات السداد من خلال البنك، وبعد نجاح عملية السداد يظهر للراكب بيانات الحجز، ثم يتم إرسال بيانات الحجز للراكب عبر البريد الإلكتروني، فيما نوهت الوزارة بضرورة التحقق من الاسم والرقم القومي، مؤكدة أنه لن يُعتد بالتذاكر التي بدون الاسم أو الرقم القومي.