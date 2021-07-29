بعد ساعات.. قطع المياه عن 13 منطقة كبرى بالجيزة (خريطة بالأماكن)

كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة الجيزة عن قطع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، المياه عن مناطق: (المسابك– عزبة المفتي– مدينة السادات- أرض الحداد- من فيلا مرجان حتى نقطة بشتيل- العروبة ومتفرعاتها- امتداد المعهد الديني- امتداد سيدي عبدالعزيز- بين العروبة والدائري "نزلة القومية"- منطقة مسجد الخولي- منطقة داير الناحية- منطقة متولي الشعراوي- شارع القومية العربية)، لمدة 8 ساعات.

ويكون ذلك اعتبارًا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة الموافق 30/7/2021، وحتى الساعة الثامنة من صباح يوم السبت الموافق 31/7/2021.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع؛ نظرًا لقيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال تحويل خط الصرف الصحي قطر 1200 مم المتعارض مع تنفيذ محطة مترو الأنفاق (القومية) ضمن المرحلة الثالثة لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.

ومن جانبه وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.

كما وجه المحافظ رؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزالة أي معوقات.

وتهيب محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وتدبر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وحال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.