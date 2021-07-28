محافظ القاهرة يوجه بالوقوف على وضع المرافق قبل بدء تطوير الأوتوستراد

كتب-محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة طريق الأوتوستراد في المسافة من 15 مايو حتى كوبري الكريمات.

ووجه محافظ القاهرة مركز شبكات المعلومات بالمحافظة بسرعة الرفع المساحي للمرافق المتواجدة أسفل الطريق لبيان حاجتها للإحلال أو التجديد قبل البدء في تطوير الطريق مع عمل دراسة لسرعة رفع كفاءة الطريق والإنارة به خاصة وأنه يمثل مدخل القاهرة الجنوبي كما يمثل مسارا حيويا للقادم من الجيزة والكريمات وطريق الصعيد.

رافق المحافظ في جولته المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية ومسئولي مديرية الطرق ورئيس حي 15 مايو.