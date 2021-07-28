ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس 48 ساعة

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس يومي الأربعاء والخميس، مشيرةً إلى ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

أوضحت الهيئة أن طقس الأربعاء شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وأضافت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هو نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 37 - 25، السواحل الشمالية 34 - 25، شمال الصعيد 38 - 25، جنوب الصعيد 42 - 27.

وأكدت الهيئة أن طقس الخميس، شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية.

وتابعت الهيئة: "أن أبرز الظواهر الجوية المتوقع حدوثها هو نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد".

وتسجل درجات الحرارة على القاهرة 33 - 25، السواحل الشمالية 34 - 25، شمال الصعيد 38 - 25، جنوب الصعيد 42 - 27.

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