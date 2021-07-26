​"نقل البرلمان" تناقش أزمة تأخر تسليم كوبري بولين في البحيرة

كتب- نشأت علي:

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الاثنين، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد يسري عبادة، بشأن البطء في تنفيذ الأعمال بكوبري كفر بولين العلوي بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

استعرض النائب محمد عبادة، طلب الإحاطة، مستنكرًا موقف الهيئة العامة للطرق والكباري قائلًا: "مفيش حد بيحاسب الجهة دي على أخطاءها، في دايرتي كوم حمادة، أعانى من عدم استكمال عدد ٢ كوبري رغم الانتهاء من نسبة ٩٧% من أحدهما وهو كوبر بولين، رغم إعلان موعد تسليمه في ٣٠ يونيو الماضي".

وأضاف: "أيضًا كوبري مشاه زاوية البحر، تم تخصيص مبلغ 18 مليون جنيه في ٢٠١٦ تم تخصيص الفلوس، إلا أنه لم يتم سوى الجسات فقط".

وطالب النائب، باتخاذ قرار ملزم للهيئة، ووصف موقفها بـ"التقاعس"، وتساءل عن مصير مبلغ الـ18 مليون جنيه، المخصصة لكوبري زاوية البحر.

ومن جانبه رد ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري، قائلًا إن كوبري بولين تم الانتهاء منه بنسبة 100%، وصدر قرار استلام نهائي، وسيتم تشغيله خلال الأسبوعين المقبلين، وبشأن الكوبري الثاني، أكد أنه ليس تابع للهيئة وليس مدرجًا في خطتها.

وأوصت لجنة النقل خلال اجتماعها برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، الهيئة العامة للطرق والكباري، بإخطار اللجنة والنائب محمد عبادة بالموعد النهائي لتسليم كوبري بولين، وكذلك أوصت بمنح الهيئة العامة للطرق والكباري ووزارة التخطيط، مدة أسبوعين لتقديم البيانات الخاصة بكوبري المشاة.

وأكد قرقر، أهمية الالتزام بمواعيد تسليم الكباري والطرق، ومواجهة أي مشكلات تعوق ذلك، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي يبذل مجهودًا ضخمًا ولاسيما في قطاع الطرق والكباري، حيث أصبح لدينا طفرة في ذلك القطاع، وأن أي طريق يتم تنفيذه يكون له أهمية وعائد على الدولة والمواطن، وهو الأمر الذي يتطلب التزام كافة الجهات بتنفيذ مهامها في تنفيذ تلك المشروعات الهامة للمواطنين.