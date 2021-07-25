القوى العاملة: تعيين أكثر من 6 آلاف شاب وتوفير 1800 فرصة عمل بالشرقية

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة الشرقية 6401 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 26 من ذوي القدرات.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن توفير 1806 فرصة عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة.

وأشار مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي - إلى أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية بالتفتيش على 421 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر عن تحرير 179 محضر سلامة و 79 حالة غلق إداري.

وفى مجال التفتيش العمالي تم التفتيش على 876 منشأة، وأسفر عن تحرير 324 محضراً، فضلاً عن التفتيش على 314 منشأة يعمل بها أطفال، وأسفر عن تحرير 2 محضر لمنشآت مخالفة لأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣.