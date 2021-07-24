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وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله

09:55 م السبت 24 يوليه 2021
وزير الأوقاف: نشكر الرئيس السيسي على اهتمامه بعمارة بيوت الله

الدكتور محمد مختار جمعة

(أ ش أ):

ثمن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضي الله عنهم) بصفة خاصة.

وقال وزير الأوقاف - في بيان اليوم السبت-:

"أتوجه باسمي واسم جميع العاملين بوزارة الأوقاف بخالص الشكر والامتنان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية؛ على اهتمامه بعمارة بيوت الله (عز وجل) بصفة عامة، ومساجد آل البيت (رضي الله عنهم) بصفة خاصة، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزيه عن ذلك خير الجزاء، وأن يزداد سدادًا وتوفيقًا في خدمة الدين والوطن".

هذا المحتوى من

Asha
محمد مختار جمعة السيسي وزارة الأوقاف المساجد

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