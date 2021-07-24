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الجيزة: قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بسبب كسر مفاجئ

05:18 م السبت 24 يوليه 2021
الجيزة: قطع مياه الشرب عن 3 مناطق بسبب كسر مفاجئ

قطع مياه الشرب

كتب- محمد عبدالناصر:

قال وليد عابدين، متحدث شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إنه تم قطع المياه عن منطقه المنيرة الغربية، ومدينة الأمل وشارع بشتيل بمتفرعاته، نتيجة حدوث كسر مفاجئ بخط 600 مم بشارع المطار بمنطقة المنيرة الغربية.

وأضاف عابدين لـ"مصراوي" أن شركة المياه بالجيزة تعاملت سريعًا مع هذا الكسر، حيث تتواجد الآن عربات شفط المياه، بجانب فرق الشركة للتعامل مع هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت.

وأكد أنه تم الدفع بعربات المياه بالمناطق المتأثرة بقطع الخدمة، ، وبمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125.

قطع مياه الشرب شركة مياه الشرب الجيزة منطقه المنيرة

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