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شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري بمناسبة "23 يوليو"

11:39 ص السبت 24 يوليه 2021
شلالات نياجرا الكندية تتزين بألوان العلم المصري بمناسبة "23 يوليو"

علم مصر

كتب- مصراوي:

تزينت شلالات نياجرا الشهيرة عالميًّا بألوان العلم المصري، للعام الثاني على التوالي، وبمبادرة من سفارة مصر في كندا، مساء يوم الجمعة ٢٣ يوليو الجاري، بمناسبة عيد ثورة ٢٣ يوليو المجيدة.

وشارك العديد من أبناء الجالية المصرية في كندا في هذا الحدث الفريد؛ حيث وجهت السفارة في كندا الدعوة إليهم لمشاهدة تلك اللحظة الفريدة مع الأهل والأصدقاء، مع التقاط صور تذكارية وإرسالها إلى السفارة المصرية؛ لنشرها على صفحاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن السفارة المصرية في كندا نظمت على مدار شهر يوليو العديد من الفعاليات الافتراضية والفعلية للاحتفال بكل من العيد القومي المصري وشهر التراث المصري الذي يتم إحياؤه في شهر يوليو من كل عام بكندا.

ثورة 23 يوليو شلالات نياجرا الكندية كندا الجالية المصرية

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