أبرزها تعيين أصحاب المؤهلات العليا| 60 اقتراحًا برغبة يناقشها البرلمان.. تعرف عليها

كتب- نشأت علي:

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة غدًا الأحد؛ لنظر تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب.

وجاءت أبرز الاقتراحات المقدمة من النواب، والتي من المقرر أن يحيلها المجلس إلى الحكومة، على النحو التالي:

- علاء سليمان، بشأن زيادة الحضانات في المستشفيات العامة والخاصة بمحافظة أسيوط.

- إيلاريا سمير حارص، بشأن إنشاء بنك دم تجميعي بمستشفى القصير المركزي ومستشفى رأس غارب- محافظة البحر الأحمر.

- أحمد عبد السلام قورة، بشأن الإعلان عن مسابقة لتعيين أصحاب المؤهلات العليا في مدارس مركز دار السلام- محافظة سوهاج.

- نشأت فؤاد عباس، بشأن إنشاء مدرسة يابانية بمدينة طما- محافظة سوهاج.

- سوسن حسني حافظ، وسارة النحاس، بشأن ضرورة تطوير ثقافة المجتمع حول التعليم الفني الصناعي وتشجيع الطلاب على الالتحاق به من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

- أحمد علي إبراهيم، بشأن تخصيص جزء من أرض عشش المهاجرين بحي المرج- محافظة القاهرة لإنشاء مدرسة تجريبي.

- أحمد العوضي، بشأن إنشاء مدرسة رسمية للغات من الحضانة إلى الثانوي على قطعة أرض أملاك دولة بمزرعة مدرسة السنبلاوين الثانوية الزراعية- محافظة الدقهلية.

- السيد الخضر جوهر، بشأن سرعة تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية لبعض المدارس بمحافظة الدقهلية.

- السيد الخضر جوهر، بشأن توصيل الغاز إلى كل قرى مركز طلخا- محافظة الدقهلية.

- محمد بهجت الصن، بشأن إنشاء وحدة محلية قروية بجزيرة أرمنت- محافظة الأقصر.

- وحيد فودة، وأحمد الشناوي، وسامر التلاوي، بشأن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمنح سجلات صناعية مؤقتة لمصانع الدخان والمعسل المسجلة لدى الهيئة.

- نشوى محمد رائف، بشأن إنشاء مصنع لمنتجات الرمان بمدينة البداري- محافظة أسيوط.

- أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء كوبري ذي مسارَين أعلى كوبري محمد نجيب- حي المرج- محافظة القاهرة.

- السيد سمير، محمد نجيب خالد، بشأن إعادة رصف وتوسعة الطريق من منشأة الجمال والنزل حتى نهاية طريق النزل- مركز منية النصر- محافظة الدقهلية.

- نبيل عسكر، بشأن تحويل رصف الشوارع بمركزي أبو كبير وههيا وجميع القرى التابعة لهما من أسفلت إلى إنترلوك- محافظة الشرقية.

- إمام منصور حسن، بشأن إنشاء كوبري مشاة فوق مزلقان السكة الحديد القديم الأوسط بمدينة فاقوس- محافظة الشرقية.

- مجاهد نصار، بشأن مد مترو الأنفاق إلى الطريق الدائري عند تقاطعه مع طريق مصر الإسكندرية الزراعي- منطقة ميت نما- محافظة القليوبية.

- زكريا حسان، وشعبان لطفي، بشأن إحلال وتجديد مدرسة نيدة الابتدائية- مركز أخميم- محافظة سوهاج.

- منى عمر، بشأن إدراج أجزاء من كتاب شخصية مصر للدكتور جمال حمدان ضمن المناهج الدراسية بالمدارس.

- حسن عبد الوهاب، بشأن إنشاء قسم للبنين بمدرسة تمريض كفر سعد الثانوي- محافظة دمياط.

- أحمد حسن جودة، بشأن إنشاء المدرسة الفنية التجارية بقرية الواسطى- مركز الفتح- محافظة أسيوط.

- ناصر عثمان محمد، بشأن إنشاء مدرسة تجريبية لغات بقرية العتمانية- مركز البداري- محافظة أسيوط.

- محمد نجيب خالد، بشأن إحلال وتجديد مدارس مجمع المؤسسة بمدينة الجمالية، وإحلال وتجديد مدرستي عمر بن الخطاب الإعدادية، وأبو بكر الصديق الابتدائية بمدينة الجمالية- محافظة الدقهلية.

- عيد حماد، بشأن إنشاء مبنى ثانوي بمدرسة الشهيد مصطفى نصار الرسمية لغات- 15 مايو- محافظة القاهرة.

- آيات الحداد، بشأن إنشاء مراكز تدريب مهني على مستوى الجمهورية لأطفال الشوارع.

- السعيد عبد العظيم عمارة، بشأن إنشاء صرف صحي لقرية الشوارفي التابعة لقرية دفرية مركز كفر الشيخ- محافظة كفر الشيخ.

- زكريا حسان، بشأن إنهاء الحيز العمراني لنجوع وتوابع مركز ومدينة أخميم- محافظة سوهاج.

- أحمد علي إبراهيم، بشأن إنشاء وإدخال مياه نظيفة مصممة من قِبل شركة القاهرة لمياه الشرب لشوارع فوزان عيسى، جمال عواد، أحمد قاسم، على ندا- حي المرج- محافظة القاهرة.