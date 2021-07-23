التنمية المحلية: تلقينا 562 شكوى في "صوتك مسموع" ونجحنا في حل 76 % منها

مصراوي

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن مبادرة " صوتك مسموع" تلقت حوالى 2755 رسالة تضمنت 562 شكوى حيث تم الرد على 429 شكوى منها بنسبة حوالى 76.3% وجاري حل 133 شكوى بالتنسيق مع المحافظات.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه شعراوي - اليوم الجمعة - حول جهود مبادرة "صوتك مسموع " التابعة للوزارة لحل شكاوى المواطنين بالمحافظات خلال الفترة من 17 يوليو وحتى 23 يوليو الجاري الخاصة بأجازة عيد الأضحى المبارك وهو الأسبوع الـ143 للمبادرة منذ إطلاقها بالوزارة في أكتوبر 2018.

وقال وزير التنمية المحلية، إن أكثر الشكاوي الواردة خلال أسبوع العيد هي القمامة وبلغت 316 شكوى ثم الإشغالات 189 شكوى ومخالفات البناء 17 شكوى ثم التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة 17 شكوى ، بالإضافة إلى عدد من الطلبات الخاصة بالمواطنين فيما يخص المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " حيث تم توجيهها إلى القطاع المختص بالوزارة للرد عليهها بالتنسيق مع المحافظات والجهات التنفيذية.

وأضاف شعراوي أن عدد الرسائل التي وردت للمبادرة منذ إطلاقها بلغت حوالى 353480 رسالة منها 67075 شكوى وتم حل حوالى 64424 شكوى بنسبة 96% وجارى حل 2651 شكوى.

واستعرض شعراوى مجموعة من الشكاوى والاستغاثات التي تلقتها المبادرة خلال أسبوع أجازة العيد حيث نجحت الوزارة في حل العديد من تلك الشكاوي مما لاقى إشادة واستحسان من المواطنين بمختلف المحافظات ، ومن تلك الشكاوي تواصلت المبادرة مع الجهات المعنية بمحافظة الجيزة لحل مشكلة تراكم كميات من القمامة والمخلفات بشارع الهرم، وعلى الفور تم الدفع بمعدات وسيارات رفع القمامة والمخلفات وحل المشكلة.

وأوضح التقرير أن "صوتك مسموع " تلقت شكوى من أحد المواطنين بمدينة بنها بالقليوبية بقيام صاحب كافيتريا بتقديم الشيشة للمواطنين ومخالفة مواعيد غلق وفتح المحلات، على الفور تم التواصل مع الأجهزة التنفيذية بالقليوبية وتوجيه حملة من الإشغالات بمدينة بنها واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقهى ومصادرة الشيشة.

وتلقت " صوتك مسموع " شكوي بقيام أحد المواطنين بمركز أرمنت بالأقصر بالتعدى بالبناء على أرض زراعية لتبويرها، وعلى الفور توجهت حملة من مجلس المدينة وإزالة التعديات.

وتلقت المبادرة شكوي من المواطنين بالقاهرة بوجود موقف عشوائي للسيارات الأجرة في نفق كارفور المعادي بالقاهرة مما يتسبب في تعطل حركة المرور بتلك المنطقة، حيث تم علي الفور إزالة الموقف واخلاء الموقف وتعيين قوة من المرور ومتابعة من حي البساتين .

وأشاد شعراوى بالجهود التي بذلها جميع العاملين بمبادرة "صوتك مسموع" بالوزارة وفرق المبادرة بالمحافظات خلال أجازة عيد الأضحى، مطالبا ببذل المزيد من الجهد والعمل لسرعة التفاعل مع شكاوى المواطنين وحلها بالتنسيق مع القيادات التنفيذية بالمحافظات بما يحقق رضا المواطن عن أداء الإدارة المحلية وتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

ووجه وزير التنمية المحلية القيادات المحلية بالمحافظات وفرق عمل صوتك مسموع بضرورة التأكد من حل الشكاوي الواردة من المواطنين بشكل جذري، وعدم عودتها مرة أخرى.

جدير بالذكر أنه يتم التواصل مع مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم "الواتس أب" (01150606783) ورقم الخط الساخن (15330) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" (www.facebook.com/sotakmasmwo) والبريد الإلكتروني Info@mld.gov.eg​