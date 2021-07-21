Masrawy logo white

غدًا.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

07:59 م الأربعاء 21 يوليه 2021
غدًا.. مصر للطيران تسيّر 71 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

شركة مصر للطيران

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران الخميس، رحلاتها إلى 71 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 51 رحلة دولية، و17 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جو، تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.​

شركة مصر للطيران حركة الطيران المطارات المصرية الرحلات الجوية

الخبر التالى:

"الأعلى للإعلام" ينعى والد الكاتب الصحفي محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

769

متعافون اليوم

283813

إجمالي الإصابات

16457

إجمالي الوفيات

225068

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -مباشر بالفيديو.. مباراة جالاتا سراي وأيندهوفن بأبطال أوروبا.. مصطفى محمد بديلاً

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا