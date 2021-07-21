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دعا له بالتأييد في مواجهة الشدائد.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بـ"عيد الأضحى"

07:35 م الأربعاء 21 يوليه 2021
دعا له بالتأييد في مواجهة الشدائد.. شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي هاتفيًا بـ"عيد الأضحى"

الدكتور أحمد الطيب

كتب- محمود مصطفى:

هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بعيد الأضحى المبارك، خلال اتصال هاتفي.

ودعا شيخ الأزهر، للرئيس السيسي بالسَّداد والتأييد في مواجهة كافة التحديات، التي تحدق بمصرنا المحروسة.

وأكد الإمام الأكبر، دعم الأزهر الكامل لخطوات الرئيس السيسي في بناء الوطن، والجهود المخلصة التي يبذلها من أجل توفير حياةٍ كريمةٍ للمصريين.

أحمد الطيب السيسي عيد الأضحى الأزهر الشريف

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